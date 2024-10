MAAILM Kuidas küll seljatada dollarit?

KAS SÕBRAD? Vladimir Putini kõige tähtsamad külalised Kaasanis olid Hiina liider Xi Jinping ja India peaminister Narendra Modi. Just neile on Kreml viimasel ajal oma avantürismis toetunud. Lisaks kirjutas Pekingis ilmuv ingliskeelne ajaleht Global Times sel nädalal, et Hiinal ja Indial õnnestus lahendada aastaid kestnud piiritüli Himaalajas.

Foto: Indiatvnews.com