MAAILM Apteekrid hoiatavad võltsitud Ozempicu plahvatusliku leviku eest

TULEB OLLA TÄHELEPANELIK! Maailma Terviseorganisatsioon hoiatab, et paljudes riikides on turule ilmunud rasvumist vähendava ravimi Ozempic võltsingud. Põhjuseks on, et ravimi nõudlus ületab jõukamates riikides selle pakkumise, mistõttu on tekkinud defitsiit. Seepärast tulekski ravimit osta mitte mustalt turult, vaid tegevusluba omavatest apteekidest.

Foto: Wikipedia