MAAILM Miks võitis valimised Donald Trump?

Donald Trump on vanim president USA ajaloos. Kui ta järgmise aasta jaanuaris ametisse astub, on tal vanust 78 aastat ja 7 kuud. Tõsi, ta on vaid veidi vanem kui Joe Biden, kel ametisse astumise ajal oli vanust 78 aastat ja 3 kuud.

Kõik me teame, et Bideni tervisega, eriti selle vaimse poolega polnud asjad just kõige paremad. Trump on aga seni keeldunud avalikustamast oma haigusloo üksikasju, ehkki on varem korduvalt teatanud, et sellega ei teki mingeid probleeme.