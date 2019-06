Ökoküla lambasaaga jätkus põletatud raamatu juhtumiga

Lambapidaja sõnul on nii rümba kui ka eluslammaste müük dokumenteeritud ja kantud nende talu karjaraamatusse. "Kuidas said need olla Ökoküla lambad, kui need olid kadunud ja maha kantud, mille tegevjuht oli oma aktiga kinnitanud, et need on surnud," vaidles ka Valk vastu süüdistusele, et müüs Ökoküla lambaid.