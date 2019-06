Koigi raba pandi laulu sisse

"See on Saaremaal minu lemmikkoht," kinnitas Hartwin Dhoore veidi ujeda naeratuse saatel puhtas eesti keeles, kui Koigi rabast rääkiva loo plaadi esitluskontserdil sisse juhatas. Hartwin tunnistas, et see on tal esimene kord kontserdil eesti keeles rääkida. Nögese kohvikus toimunud kahel väljamüüdud kontserdil rääkis ta eesti keeles näiteks sellestki, milline elamus oli tema jaoks jää peal käimine. Koduses Belgias meri ei jäätu. Jällegi sai elamus laulu sisse pandud.