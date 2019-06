JUHTKIRI: Jaan läeb jaanitulele

Need, kelle jaoks on jaanid vähemalt sama tähtis püha kui jõulud – või tähtsamgi – valmistuvad eelolevaks pikaks nädalavahetuseks usinalt, varudes söögi- ja joogipooliseks head-paremat. Suures jaanitamise tuhinas aga tasub siiski meeles pidada, et kalendri järgi on 23. juuni mitte üksnes jaanilaupäev, vaid ka võidupüha. Seega – jäägem tähistamisel ikka väärikaks ja hoidugem liialdustest.