Mitu jalga Saaremaal nüüd ikkagi on?

Kohe saate algul tutvustas Pille-Riin, et Saaremaal on 10 jalga. Sama küsimuse esitas Ivo Linna kolmele kaunile daamile, kes esindasid tarku saarlasi. Vastuseks pakuti saate algul Pille-Riinu suust kõlanud "10", rahvapärimuse kaudu levinud arvu 9, kuid õige oli siiski 12. Kaasajal on üheksale jalale lisaks tulnud kolm jalga: Valjala-Ariste, Valjala-Kogula, Valjala-Nurme. Uut Nõmjala küla saates jala-lõpulise külana ei nimetatud.

Meie saarlastena teame siiski, et Saaremaa on üks imeline loom, millel on üheksa jalga (Anijala, Ansjala, Hakjala, Kõljala, Laadjala, Laimjala, Mustjala, Mändjala,Valjala), üks säär – Sõrve säär, üks pea – Kaunispe(a), üks nina (Seanina), üks silm – Käkisilm.

Saaremaa kohanimede uurija Marja Kallasmaa on siinmail kokku saanud lausa 13 jala-lõpulist kohanime, lisades eelpool nimetatuile veel Kolijala, Tuhkjala, Turssjala ja Puujala.

Jala-lõpulisi kohanimesid on mõni sajand tagasi olnud rohkemgi. Selle kohta leidub andmestikku 17. sajandist. Tollased jalad on tänaseks muutunud la- või ja-lõpulisteks kohanimedeks. Ratla (< Rattijalck 1680, Ratialck 1551), Kahtla (< Kachtijalck 1683), Mätja (< Mettialg 1645), Metsjalck (1541), Metziall (1612).

Seoses Saaremaa valla tekkega 21. oktoobril 2017, mil jõustus valimistulemus, muutus Saare maakonnas 35 küla nimi ja juurde tekkis kolm jala-nimelist küla: Ariste küla on muudetud Valjala-Ariste külaks, Kogula küla Valjala-Kogula külaks, Nurme küla Valjala-Nurme külaks. Rahvapärimuses ei ole Valjala kandi Kogulat, Nurmet ega Aristet kunagi jala-lõpulisteks küladeks peetud, kuid nüüd need siiski on. Kusjuures Valjala külad on tekkinud ebajalgadena (moondunud), st külanimele on Valjala juurde liidetud. Laimjala ja Valjala vahel asuv Nõmme küla sai haldusreformiga (2017) Nõmjalaks.