Saaremaa palkas sidemängijaks šveitslase

“Loodame selle käiguga parandada sidemängijate osakonna tööd veelgi, võrreldes viimase kahe hooajaga, kus meil see positsioon oli tegelikult vägagi hästi kaetud,” ütles klubi mänedžer Hannes Sepp . “Oleme ka saanud väga positiivset tagasisidet mängumehe kohta nii Rainer Vassiljevilt kui ka Kristo Kollolt, kes on Reto tegemistega lähemalt kokku puutunud.”

Reto Giger ise ütles, et enne liitumist kuulis ta oma Eesti sõpradelt Saaremaa Võrkpalliklubi kohta väga palju positiivset. “Mulle meeldib selle klubi väga soe ja mõnus atmosfäär ning ma olen kindel, et suudame selle meeskonnaga näidata väga ilusat mängu,” märkis ta.

“Ma ei ole varem meeskondasid selles liigas väga täpselt jälginud, kuid ma mäletan, kui me mängisime Tallinnas Eesti koondise vastu. See toetus fännidelt ja võrkpalli populaarsus selles riigis avaldas mulle väga sügavat muljet.”

Giger lisas, et loomulikult soovib ta tiitleid võita. “Eks ma näen, kui realistlik eesmärk see on, kui olen näinud teisi võistkondasid selles liigas. Eurosarjas võtaks mäng mängu haaval ja prooviks jõuda nii kaugele kui võimalik,” selgitas sidemängija. “Mulle meeldib mängida kiiret mängu ja ma ei jaga alati väga standardseid tõsteid. Minu serv on mitmekülgne ja minu tugevuseks on kindlasti ka blokk. Suurim potentsiaal on mul areneda veel edasi võib-olla kaitsemängus.”