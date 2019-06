Roobaka küla esmamainimisest 500 aastat

Laupäeva pärastlõunal Roobaka küla kokkutulekut avades tõdes külavanem Aire Kurs, et külaelanikud on ühtehoidvad, küla nooreneb ja uueneb. “Meie külal on hea aura, elanikel on tugev kodutunne. Kõige suurem uudis on see, et saime Kristjan Rahu loodud saarlaste toetusfondist laste mänguväljaku uuendamiseks üle 3000 euro. Loodan, et tuleval aastal emadepäeval me selle väljaku juba avame,” rääkis Kurs.