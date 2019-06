Saarlastest juubelipeoliste delegatsioonis 1412 inimest

Saaremaa vallavalitsuse kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär märkis, et peole läheb kõigi aegade suurim delegatsioon. Nii nagu laulupidu ise on kasvanud, on iga korraga 50 kuni 100 inimese võrra suurenenud ka meie maakonnast peole minejate arv, lisas ta.

Majutus nagu ikka

Tänavusele laulupeole pääsesid kõik sinna pürginud koorid, tantsurühmadest jäid paraku päris paljud seekord välja. Muhust näiteks läheb seetõttu peole vaid segakoor. Samas on rongkäigus kuue inimesega esindatud ka Ruhnu vald, kuigi nende hulgas pole ühtki esinejat.

Majutus on traditsioonilistes kohtades: Saksa gümnaasiumis, kuhu on paigutatud nooremad esinejad, et nende liikumine esinemispaikadesse oleks võimalikult lühike, Lilleküla gümnaasiumis on valdavalt lauljad ja Tallinna 32. keskkoolis lauljad-tantsijad üheskoos.

Pühapäeva hommikul siirdub Tallinna 18 tantsurühma, kes juba lõunast alustavad esimesi proove. Esmaspäeval järgneb neile neli nooremate tantsijate kollektiivi.

Lauljad asuvad Tallinna poole teele neljapäeval, kui välja sõidab 12 kollektiivi. Reedel järgneb neile veel 16 koori ja laupäeval viimastena mudilaskoorid.

Kihelkondade kaupa

Laulu- ja tantsupeo rongkäigus laupäeval, 6. juulil hakkab Saare maakonna kolonn liikuma Tõnismäelt kell 15.10. Kolonni pead ehib viikingilaeva käil, mille külge kinnitatud seelikutriipudes tekstiiliribad kujutavad laeva keret. Lisaks on nende külge kinnitatud pikemad värvilised riideribad, mida hoiavad Kihelkonna rahvariietes neiud. Laevakonstruktsiooni kannab korraga neli noormeest ja arvestatakse vähemalt kolme vahetusega. Kollektiivid on kolonni paigutatud kihelkondade kaupa ja erinevaid piirkondi tähistavad vastavates värvides seelikukujulised plakatid ja endiste valdade lipud.

Koju hakkavad peolised tulema juba laupäeval, kui tagasitee võtavad jalge alla nooremad tantsijad. Pühapäeval algab saarlaste-muhulaste kodutee aga kohe pärast laulupeo lõppu ja öistele parvlaevadele jõutakse sõltuvalt sellest, kuidas Tallinnast liikuma pääsetakse.