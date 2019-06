Öige malevasuvi sai hoo sisse

Tüdrukute kinnitusel on värvimine meeldiv töö. Malevasse tulid nad oma sõnul selleks, et raha teenida ja uusi sõpru leida. Kuressaarest pärit tüdrukud on klassiõed – kui üks malevasse mineku idee välja pakkus, olid teisedki nõus kampa lööma. Neli tundi tööd päevas on tüdrukute hinnangul just paras aeg. Malev ise võiks kesta aga kauem kui kaks nädalat, leidsid nad.