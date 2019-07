FC Kuressaare võitles Transi vastu mängides välja viigi

“Kui oleme 0 : 1 kaotusseisus, ei realiseeri ise penaltit ja veidi enne lõppu lööme ikkagi värava, siis see rõõmustab,” rääkis peatreener Jan Važinski. “Mehed näitasid, et meeskonnal on sisu ja võideldi ning kõige tähtsam on see, et mängisime lõpuks päris korralikku jalgpalli. Ei olnud ainult pikk sööt, sest rünnakus oli loovust, mis puudus mängu alguses.”