Noortejaama juhataja Anneli Meisterson: saame üksnes suunata

Lapsevanemate ja ettevõtjate kirjeldused noorte käitumisest on pehmelt öeldes värvikad. Kuidas Noortejaama juhatajana neid väiteid kommenteerite?

Meie ei saa tagada seda, mis toimub väljaspool noortekeskuse seinu – bussijaama ümbruses ja õues. Meie noored ja noorsootöötajad on teadlikud, kuidas meie ruumides ja territooriumil käituma peab. Arvan, et omalt poolt oleme teinud kõik selleks, et see nii ka oleks.

Noortekeskus on koht, kuhu võivad tulla kõik noored vanuses 7–26 eluaastat. Kõigi nende tausta me ei tea. Tõsi, mõne noore puhul ka teame, kui nad siin iga päev käivad, eks nad oma probleemidest ka räägivad. Samas ei saa me neid keelata noortekeskusesse tulemast – võib-olla on see ainuke koht, kus nad end turvaliselt tunnevad.

Kui noorsootöötaja halvasti käituvaid noori korrale kutsub, kuidas noored sellele reageerivad?

Mul endal on olnud väga vähe selliseid olukordi, kus mind on ebatsensuursete sõnadega kuhugi “saadetud”.

Noortejaama kodukorras öeldakse, et joobekahtlusega noore kontrollimiseks on noorsootöötajal õigus vajadusel alkomeetrit ja pupillomeetrit kasutada. Kas ja kui tihti on seda tehtud?

Meil on küll alkomeeter, aga tegelikult on meil õigus panna neid puhuma siis, kui nad selleks loa annavad. Kui meil on kahtlus nende joobeseisundi osas, siis nad Noortejaama sisse ei saa. Siin majas alkoholijoobes olla ei tohi. Kui meil on kahtlus, et noor on joobes, oleme alati kutsunud politsei või teavitanud lapsevanemat, kes on sellele noorele järele tulnud või ta politseijaoskonnast kätte saanud.

Kui tihti olete politsei kutsunud siis, kui teate, et siinsamas, Noortejaama akende all käib lärmakas seltsielu, kus noored alkoholi tarbivad ja suitsu teevad?

Ma ei oska neid kordi öelda, aga usun, et kõik minu nimel tehtud kõned on registreeritud. Neid on olnud ehk keskmiselt korra kuus, mõnikord sagedamini, mõnikord harvem. See “seltsielu” noortekeskuse akende taga hakkab tegelikult pihta õhtul, kui Noortejaam suletakse. Kui siin vahel õhtul pikemalt tööl olen, siis ma loomulikult märkan, mis õues toimub. Tõepoolest, siis on seal selline kooslus nagu noored ja “parmud”. Ka kodanikuna pean sellele ju reageerima. Oleme selle probleemiga tegelenud koos bussijaama juhatajaga. Tõepoolest, meil Noortejaamas ei ole tööl ühtegi meest. Naisterahvastena saamegi teha ainult seda, et kutsume politsei.

Võib-olla peaks nende noortega karmimalt käituma, et neil ei tekiks karistamatuse tunnet?

Mina ei arva, et just noortekeskus peaks noori kasvatama – kasvatavad neid ikkagi lapsevanemad. Küll aga on noortekeskus see koht, kus saame noori suunata ja anda neile positiivseid suuniseid, kuidas ühiskonnas käituda ning mis on aktsepteeritav ja mis mitte.