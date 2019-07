Laulupidu tuleb koju kätte

Sama meelt on ka Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja. “Kõik inimesed ju Tallinna ei sõida ja meil on linnas palju külalisi, kes saavad nii suurele peole kaasa elada, laule kaasa laulda ja ühtsustunnet tunda,” rääkis Tammoja eilses “Keskpäevas”. Lisaks suurele 3x 5 meetrit LED-ekraanile on varutud ka sadakond klapptooli, et kõik huvilised kenasti kohad leiaksid. “Tegelikult on meil kesklinnas juba piisavalt istumiskohti ja välikohvikud on ümberringi. Võimalik, et toole polegi tarvis,” märkis ta.