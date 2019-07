JUHTKIRI: Onu, osta õlut!

Alkohol ja sigaret on alaealiste silmis ihaldusväärsed asjad. Nii mõnegi noore arvates aitab suitsetamine ja siidri, õlle või millegi kangema tarbimine näida eakaaslaste silmis vanema ja kogenumana. Täiskasvanumana. Kui joon, järelikult olen mees, mitte poisike. Või – kui sugude võrdsusest rääkida – naine, mitte plikake. Eks suitsu ja alkoholi proovima utsita ka uudishimu. Et mis tunde see kraam tekitab.