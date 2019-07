Pangal tegutsesid vandaalid

“Sellist asja ei osanud oodata. Oleme tammikut pidevalt hooldanud, puukesi kastnud, rõõmustanud selle üle, et tammed on hästi kasvama hakanud. Pühapäeva hommikul avanes meile aga troostitu vaatepilt,” rääkis ettevõtja Alver Sagur.

Aasta tagasi tundis Sagur heameelt hästi kasvama hakanud tammedest, öeldes Saarte Häälele, et turistid ja kohalikud elanikud imetlevad noort tammikut.

“Piknikuidki on peetud. Keegi pole puudele liiga teinud. Saarlased on tammiku rajamise väga hästi vastu võtnud. Tammikust ja vanast 300 aastasest tammest, mis pingiks kujundatud, on saanud panga uus atraktsioon,” rõõmustas ettevõtja toona.