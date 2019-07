REPLIIK: Peatage Tallinn!

Lasnamäed pole enam vaja peatada, vaja on peatada Tallinn. Ühesõnaga, ühte korralikku müüri on vaja (see on kirjanduslik metafooriline viide kaasaja poliitloosungitele) Tallinnale ümber. Miskit sellist korsetti, mis ei laseks sel asjal rohkem laiali valguda. Veel parem, kui isegi kõvasti koomale saaks tõmmata.