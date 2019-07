Maksuvõlglaste seas on enim ehitusettevõtteid

Selle aasta juuni alguse seisuga on Saaremaa ettevõtted võlgu 1,6 miljonit eurot. Mullu samal ajal oli võlasumma vaid veidi väiksem – 1,5 miljonit. Juriidilisest isikust võlglasi on tänavu maksu- ja tolliameti andmeil maakonnas 223, eelmisel aastal samal ajal oli neid 192.

Kui vaadata võlglaste tabelit aga koos füüsiliste isikutega, siis on tänavu seis mõnevõrra paranenud. Maksuvõlglasi on Saaremaal 786 ja ühtekokku on nad võlgu enam kui 1,9 miljonit eurot. 2018. aasta suve algul oli võlglasi 866 ja nende võlakoormus jäi vaid õige pisut alla 2 miljoni euro (1,98 miljonit).

Statistika on tegelikult positiivne

Maksu- ja tolliameti kohapealne juhtivkonsultant Olev Martinson tõdes, et maksuvõla kõige suurem tõus on olnud 2018. aastal, kui see kasvas võrreldes varasema, 2017. aastaga 26%.

“Kuid igati positiivne on statistika, et koos füüsilistest isikutest maksuvõlglastega on aasta jooksul vähenenud nii maksuvõla kogusumma kui ka maksuvõlglaste arv,” kinnitas Martinson.

Ameti avalike suhete osakonna juhataja Rainer Lauritsa sõnul on Saare maakonna võlapilt tegelikult üpris sarnane eelmise aastaga ning suuri muutusi ei ole. “Soovitame ettevõtjatele kindlasti MTA-ga ühendust võtta enne maksuvõla tekkimist, kui on juba näha, et ajutiselt vahendid kohustuse tasumiseks puuduvad,” nentis Laurits. “Kõige lihtsam on seda teha e-maksuameti/e-tolli kaudu, kus on võimalik ajatamise taotlus esitada ka tuleviku tähtpäevaga maksukohustuse kohta.”

Analüüsides Saare maakonna n-ö maksuvõlglaste ettevõtete edetabelit, siis Olev Martinsoni sõnul võib TOP 10 kohta välja tuua järgmise tähelepaneku. “Nimelt kogunisti viiel neist on vahetunud äriregistris pärast võlgade tekkimist juhatuse liige ning ettevõtete aadress on ümber registreeritud Saare maakonda,” tähendas juhtivkonsultant. “Seejuures oli osa neist juba ka varasematel aastatel meie maakonna TOP maksuvõlglaste nimekirjas,” lisas Martinson, kinnitades, et see asjaolu kahtlemata mõjutab ettevõtete maksuvõlgade üldist pilti.

Maksuvõlglaste koondtabelist võib välja lugeda, et kõige enam on juriidiliste isikute hulgas maksuvõlgadega kimpus ehitusettevõtjaid, neist on võlgades 39 ning nende võlakoormus küündib ligi 500 000 euroni.

Vaid üks valdkond võlast vaba

Ehkki tabelis järgmine valdkond – hulgi- ja jaekaubandus ning mootorsõidukite ja mootorrataste remont – on küll tunduvalt väiksema koondvõlaga (enam kui 59 000 eurot), on võlglasi nende hulgas pea sama palju kui ehitajaid – 31.

Põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi alal on võlglasi tänavuse seisuga 26 ning nende võlasummaks on 220 000 eurot, kohe neile järgneb majutus- ja toitlustusvaldkond, kus võlglasi riigi ees on 25 ning kus võlasummaks on kokku tulnud enam kui 262 000 eurot.