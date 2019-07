Hakjala suvepeole tuldi nii saarest kui Soomest

Suvepeo üheks magnetiks oli kindlasti ansambel Sada ja Seened. Seriaalisõpradele ka teleekraanilt “Naabriplikas” kaasa teinud saarlane Aivo Sadam tundis heameelt, et saab taas kodusaarel esineda. “Tulime perega just Rõugest. Õhtul oleme Hakjalas, homme mängime Karepal ja pühapäeva varahommikul sõidame perega puhkusereisile Peterburisse. Saaremaal viibides püüan ka sugulastele külla minna. Seekord küll aega napib. Rõõm oli aga kohtuda koolivennaga praamil. Tema on seal vanemtüürimees. Sain minagi kaptenisillal laeva ja merd uudistada. Mõnus on siin olla, teades, et oleme oodatud,” rääkis Sadam.