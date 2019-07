Saaremaa vallavalitsus: Pargi lasteaia tööde venimise eest vastutab ehitaja

Vallavalitsuse ehitusinseneri Mehis Kallase kinnitusel olid aprillis tööd graafikus. “Siis veel ei teadnud, et need venima hakkavad,” ütles Kallas. “Tööde venimise põhjust tuleks küsida ehitajalt, kes ka selle olukorra eest vastutab.”

Saarte Hääle küsimusele, milliseid sanktsioone kavatseb vallavalitsus ehitaja suhtes rakendada, vastas Kallas, et sanktsioonid saavad olla lepingujärgsed. “Hakkab jooksma viivis,” tähendas Kallas. Viivise suurust ehitusinsener ei avaldanud, märkides, et lepinguga saab tutvuda riigihangete registris. Registrist võib Pargi lasteaia hankega seotud mõnekümne dokumendi hulgast leida pakkumuslisa, kus on kirjas, et töö täitmisega hilinemisel kaasnev leppetrahv on 0,1% lepinguhinnast iga täitmisajaga viivitatud päeva eest, töö vahetähtaegadest mitte kinnipidamisega kaasnev leppetrahv aga 150 eurot iga viivitatud päeva eest.

Mehis Kallas: Loodame, et 26. juuliks saavad tööd valmis.

Ühekordse leppetrahvi suuruseks, kui töövõtja ei täida muid lepingust tulenevaid kohustusi, eirab inseneri juhiseid või kahjustab kolmandatele isikutele kuuluvat vara, on pakkumuslisas märgitud 500 eurot juhtumi kohta. Leppetrahvi maksimumsummana on kirjas aga 20% lepinguhinnast.

Pargi lasteaeda ehitavad projekteerimis- ja ehitustööde hankel ühispakkumise teinud Tesman Ehitus OÜ, AS Level, AS Tesman ja Ösel Projekt OÜ. Mullu 7. mail sõlmitud töövõtulepingu maksumus käibemaksuta on kokku

3 515 434 eurot ja 45 senti. Ehitusettevõtjailt, OÜ Tesman Ehitus juhatuse liikmelt Einar Soelt ega AS-i Tesman juhatuse liikmelt Lembit Soelt kommentaari tööde venimise põhjuste kohta kahe päeva jooksul saada ei õnnestunud.

Kui Saarte Hääl küsis vallavalitsusest tööde kohta, mis on veel teha jäänud enne, kui objekti võib valminuks pidada, vastas Kallas, et õues on vaja lõpetada kiviparketi panek ja paigaldada siirdemuru. Hoones sees on aga veel tarvis osaliselt teha viimistlustöid ja panna mööblit kokku. “Loodame, et 26. juuliks saavad tööd valmis,” lausus Kallas.

Ehitustööde ajaks koliti Pargi lasteaia rühmad asenduspinnale Rootsi 7 asuvates ruumides. Juba juuli lõpus peab end samal asenduspinnal sisse seadma aga Tuulte Roosi lasteaed, kus lammutus- ja ehitustööd järgmisena lahti lähevad.

Kuigi Pargi lasteaia valmimistähtaeg lükkus edasi, on Tuulte Roosi lasteaia remondi algus Mehis Kallase ja üldharidusnõunik Õilme Salumäe andmeil endiselt kavandatud 1. augustile. “Meil on kohustus võtmed 30. juulil üle anda Urmas Sepale, et tema saaks need edasi anda ehitajale,” ütles Tuulte Roosi lasteaia direktor Helle Karu.

Karu sõnul sai enamus asju Tuulte Roosi lasteaiast ära viidud juba juuni lõpuks. “Oleme oma asju kolinud asenduspinnale Rootsi tänaval ja enamus meie kraami on Rohu tänava lasteaia väikeses majas,” rääkis Karu. Ta lisas, et 29. juulil viiakse Tuulte Roosi lasteaiast ära viimased mööblitükid.

Neli Tuulte Roosi lasteaia rühma kolitakse aastaks Rootsi tänavale asenduspinnale, kaks rühma leiavad aga koha uues Pargi lasteaias. “Oleme pikisilmi seda remonti oodanud,” tõdes Karu. “Meie lasteaia remont pidanuks juba 2011. aastal valmis olema – seega oleme väga kannatlikud olnud.”

Tuulte Roosi lasteaia remondiga vähemalt osaliselt samale ajale on kavandatud ka Kuressaare Vanalinna kooli remont, millega on plaanis algust teha juba järgmisel, 2020. aasta suvel.