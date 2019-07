ENNE JA NÜÜD: Holostovi kvartal Kuressaare südames

Leele Välja kirjutas väljaandes “Jalutaja teejuht”, et kvartali kujunemine on otseselt seotud Keskväljaku tekkega uude linnasüdamikku. 18. sajandil paiknes kvartalis neli eraldiseisvat hoonet, millest üks on tänaseni säilinud algses mahus. Läbi 19. sajandi toimus ümber- ja juurdeehitusi, kvartalit tihendati pidevalt, kuni 20. sajandi alguses kujunes välja sisehooviga kinnise ehitusviisiga kaubakvartal. 1930. aastatel said kõik hooned endale moodsad suured vitriinaknad.

Kuressaare Linnaatlases (1999) märgitakse, et kui plaaniliselt on kvartali hoonestus terviklik, siis mahuliselt seda ehituse kohta öelda ei saa. Erineva kõrgusega majad on ehitatud ja kujundatud tulenevalt omanike võimalustest-vajadustest, mõtlemata sellele, kuidas need omavahel või naaberhoonetega sobivad. Vaatamata sellele on kogu kompleks arhitektuurilt ning mahult neutraalne.