Jan Teeveti lavastus etendub Vargamäel

Möödunud aastal Paide teatris lavastajakarjääri alustanud 25-aastase Teeveti jaoks on see hooaja viies etendus lavastada.

2019. aasta ongi Paide teatril pühendatud Vargamäele. Maikuus esietendus seal samuti Teeveti lavastatud näidend “Motivatsioonikoolitus: Kuidas kaevata kraavi?”. “Meie aja, 21. sajandi märksõna on kriis. Kõneleme kliimakatastroofist, rändekriisist, üleilmastumisest, ebavõrdsuse jõudmisest uude haripunkti, populismist ja ekstremismist. On võimatu öelda, milline on see kõige hullem. Aga nende taga mustab veel üks kriis – see on kogukonnatunde kadumine, üksildus, jõuetus,” rääkis Teevet.

“Eesti jumalad” on tema sõnul lavastus maailma lõpust, sellest hetkest, mis eelneb ilmalõpule ja mil me ehk suudame unustada tühja-tähja, mis meid eristab ja tulla kokku, pühitseda inimlikkust selle ilus ja inetuses. “Lavastus tõukub Tammsaare viimaseks jäänud romaanist “Põrgupõhja uus Vanapagan”. 80 aastat hiljem oleme jõudnud sarnasesse hetke – kõik märgid näitavad, et ühe ajastu lõpp on lähenemas ja keegi ei tea, mis nägu on homne päev,” selgitas Teevet näidendi tagamaid.

Tükis mängivad Peeter Volkonski, Maarja Mitt, Ilo-Ann Saarepera jt. Lisaks löövad kaasa Paide teatri noored mehed, noored Viimsi teatritrupist ja Paide teatri stuudiost. “Olen noortega nii teatrikooli kui professionaalse teatritöö kõrvalt pidevalt töötanud, eriti just Viimsi koolis, ja see lavastus pakub suurepärase võimaluse anda neile kogemus uue teatrimaailma ehitamisest,” sõnas Teevet.

Noore lavastaja jaoks on aasta Paide teatris olnud küllaltki hullumeelne. “Eks muutusi tajub ennekõike tagasi vaadates. Hetkel on tempo nii pöörane, et praeguses hetkeski on raske püsida. Iga päev on uus väljakutse. See on ühelt poolt keeruline, aga teisalt tohutult inspireeriv,” rääkis Jan Teevet.