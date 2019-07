JUHTKIRI: Personaalküsimus

Tuleb ilmselt rõõmu tunda, et järjekordne riikliku ja regionaalse tähtsusega küsimus sai valitsuse tasemel lahendatud. Juhtum peab olema oluline, sest peaminister isiklikult võttis selle ka valitsuse pressikonverentsil jutuks. Kui ministrite ja poliitikute ettevõtmine on tema jaoks saanud üsna igapäevaseks, siis metsaeluka personaalküsimus on uus teema. Loodetavasti on vähemasti selles vallas võimalik süvariik üle mängida.