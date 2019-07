Saikla ettevõtjad nõuavad Saaremaa vallavalitsuselt aru

Nad toovad vallale saadetud pöördumises välja, et 28 elanikuga Saikla on küll kolmest projektis olevast asulast väikseim, kuid samas on tegu Ida-Saaremaa ühe suurima tööstus- ja tootmiskeskusega. Saiklas töötab 175 maksumaksjat.

OÜ Lindvart juhatuse liikme Kristjan Kana sõnul näevad ettevõtjad valikute taga pigem poliitilisi kaalutlusi. "Kipub olema nii, et neid asju, mida vaja on, ei tehta ja vaadatakse pigem, kus valimiste mõttes kasu kõige suurem," lausus ta.

Ka pöördumises märgitakse, et valgustusprojekti koostamise ajal oli Orissaare vallavolikogu esimees praegune abivallavanem Marili Niits, kes "nüüd aga distantseerub, eelistades asumeid, kus on rohkem valijaid."

Poliitikutest koosnev vallavalitsus ei pea ettevõtlust oluliseks?

“Saikla küla läbib päeva jooksul edasi-tagasi kuus Kuressaare–Tallinn, Tartu ekspressbussi ning kõik kohalikud maakonna siseliinidel sõitvad Saikla küla läbivad bussid.

Saikla on keskus bussipeatuse ja kauplusega ning see teenindab vähemalt kaheksat ümbruskonna küla, kus elab kokku 272 inimest. Kohalikud elanikud kasutavad mandrile sõitmiseks Saikla võimalusi. Orissaare ja Tagavere rekonstrueeritavaid tänavaid (v.a Kuivastu mnt) aga ei läbi ühtki liini sõitvat autobussi.

Kuna Saikla küla vaheline riigimaantee on elava liiklusega, siis peaaegu olematu tänavavalgustus on jalgsi ja jalgrattaga liiklejatele väga suure riskiga, eriti seda sügis-talve pimeajal. On ime, et siiani pole midagi tõsist liikluses juhtunud.

Täna on Orissaare ja Tagavere tänavavalgustus suhteliselt hea võrreldes Saiklaga ning kas on ikka vaja valgusteid vahetada olukorras, kus Saiklas on tänavavalgustus kõige halvem? Asumeid tuleb võrdselt kohelda. Samas on meile jäänud arusaam, et poliitikutest koosnev vallavalitsus ei pea ettevõtlust oluliseks.”

Väljavõte ettevõtjate pöördumisest