JUHTKIRI: Külla tuleb Laine Kuum

Riigi ilmateenistus hoiatab, et palavus võib järgnevatel päevadel liiga tegema hakata ja seda eriti linnades. Tänavate kivi- ja asfaltpind soojeneb päikese käes poolesaja kraadi lähedale ja annab omalt poolt lisakütet, niisamuti ka hoonete seinad. Ööd on meil küll juba mustemad, kuid mitte kuigi palju jahedamad, mistõttu märgatavat leevendust pole ka siis loota.

Kuna on puhkepäevad, siis tasub võimalusel hoopis maale või, veel parem, mere äärde minna. Kuid ka seal tuleb arukalt käituda ja meeles pidada, et UV indeks on praegu kõrge kõikjal Eestis. Kuuma Laine on ohtlik naine...