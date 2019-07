Buss tossas ja lekkis

Täna õhtupoolikul avanes Kuressaare bussijaamas viibijatele ootamatu vaatepilt, kui Tallinnast saabunud Estonian Lines buss sõitis jaama sisse tossava tagaosaga. Kohalviibija sõnul sõitis valge buss suitsevana bussjaama parklasse ning tilkus vedelikku. "Minu meelest hakkas see kohapeal lekkima. Ei tulnud kohale nii, et rada oli taga," märkis reisija. Kohale saabunud päästjad katsid maha valgunud laigud liivaga.



Rikkis bussiga pealinna sõita planeerinud reisijate jaoks tähendas see vahejuhtum küll viivitust, kuid 40 minuti pärast asuti asendusbussiga sihtkoha poole.