Vald parandab 45 puudega inimese olmetingimusi

Vallavalitsuse arenduse peaspetsialist Katrin Sagur ütles Saarte Häälele, et vald taotleb sotsiaalministeeriumilt toetust puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetmest, tagamaks puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Kokku taotletakse toetust 45 puudega inimese kodu kohandamiseks, millest enamus (38 kohandust) on hügieenitoimingute parandamiseks. Parendusi on kavas teha 30 Kuressaare elaniku kodus, samuti Salme, Pihtla, Valjala, Orissaare, Laimjala ja Leisi piirkonna elanike eluasemetes. Kui ministeerium on vallavalitsuse poolt esitatud taotluse heaks kiitnud, sõlmitakse inimestega kohandamistöid reguleeriv leping.