Mootorrattur sai õnnetuses viga

Saarte Hääl vestles Opeli roolis olnud meesterahvaga, kelle sõnul ootas ta peateel liikunud kruusaveoki möödumist, et siis sõita kõrvalteelt peateele. Paraku oli mootorrattur tema sõnul samal ajal sooritamas veokist möödasõitu. Veoki varju jäänud mootorratturit ta ei näinud ning nii juhtuski kokkupõrge. Mees ise tunnistas, et oma autost on tal ükskõik, tähtsam on mootorratturi tervis.