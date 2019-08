Vald paneb enampakkumisele magusas kohas asuva krundi

Ligikaudu hektariline ärimaa sihtotstarbega maatükk asub otse Kuressaare–Pihtla maantee ääres. Saaremaa vallavalitsusest ütles Taavi Sink, et vallal pole seda maatükki oma ülesannete täitmiseks vaja. Seega on otstarbekas koormata kinnistu hoonestusõigusega.

Saarte Häälest on varem läbi käinud info, et sinna kanti sooviti rajada reketihall. Samuti on spekuleeritud võimaliku kaupluse rajamise üle.