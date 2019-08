Raekoja kemps ajab turiste naerma

Turismispetsialist Kristina Mägi sõnul on mitmed turistid tulnud Saaremaa turismiinfopunkti kaebama küll mustuse, küll vetsupaberi puudumise pärast.

Et uksest sisse saada, tuleb välja käia 20 senti. Mägi sõnul oli üks Saksamaa mees üsna pahane olnud, kui pärast kaheeurose mündi masinasse lükkamist ei andnud aparaat talle raha tagasi. Kuigi info vetsu kasutamise kohta on kemmergu uksel ka kirjas eesti ja inglise keeles, ei loe turistid seda sageli läbi.

Turismispetsialisti sõnul imestavad paljud ka seda, et uks pärast sentide sisestamist kõigest mõned sekundid lahti püsib. Tõsi, infotahvlil on ka see kirjas, et ukse peab avama 3 sekundi jooksul pärast raha sisestamist ja kui seda teha ei jõua, tuleb uuesti 20 senti hakkama panna.

Kuressaare Linnamajanduse juhi Marek Koppeli sõnul korrastatakse WCd alatihti. “Meil on leping OÜga Saare Vesta, kes käib seda pidevalt koristamas. Olen ka ise vetsul silma peal hoidnud ja pole näinud, et midagi korrast ära oleks. Kui mingi mure tekib, tuleb valda teavitada ja me likvideerime probleeme siis veel tihedamalt.”

Koppel selgitas, et kuigi infosildil on ukse avanemisaeg 3 sekundit, siis tegelikult on külastajal aega paar sekundit rohkem. “Uks on reaalselt lahti 5 sekundit ja selle ajaga jõuab väga vabalt lingist kinni võtta ja ukse lahti teha. Niisamuti jõuavad ukse lahti teha invaliidid, sest ega see end ise kinni tõmba,” rääkis Koppel.