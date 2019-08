Tippkirurg Vahur Grünthal alustab Saaremaal vastuvõtte

Hanvariga on Grünthalil kokkupuuteid varasemastki – siin tegi ta oma kooliaegse praktika ning kliiniku tohtritest omanikud Varje ja Hannes Haavel on noore, Soomes kõrgelt hinnatud tegija eeskujud ja sõbrad. Seega on koostöö Hanvariga talle puhas rõõm. Seda enam, et ta on soovinud sellega algust teha varemgi. Nüüd saab soov viimaks teoks tehtud.

Mis puutub Vahur Grünthali valdkonda, siis selleks on plastika- ja rekonstruktiivkirurgia. Väga lühidalt öeldes on tegemist iluraviga, kuid mitte ainult.

"Tihti on nii, et inimeste teadlikkus on natuke puudulik, millise arsti juurde täpsemalt peaks minema ja tegelikult on paljud mured ja hädad sellised, millele just plastikakirurg leiab lahenduse või oskab vähemalt anda soovitusi," kõneles dr Grünthal.

Probleemistik, millega tohter tegeleb, on tohutult lai. "Inimeste esmareaktsioon on, et on vaid huuled ja rinnad, aga see pole nii. Esteetiline plastikakirurgia ehk ilukirurgia on vaid osa kogu plastikakirurgiast." Samuti ei ole plastikakirurgia üksnes noorte inimeste – dr Grünthali vanim patsient on olnud üle 100 aasta vana – teema ega ainuüksi naistele mõeldud.

Plastikakirurgia jaguneb dr Grünthali sõnul päris mitme eriala peale. See puudutab muuhulgas ka melanoomiga kaasnevate erinevate nahamuutustega, aga ka nahaaluste kasvajatega tegelemist. Dr Grünthali valdkonda kuuluvad ka rindade vähendamine ja tõstmine, nende uuesti ehitamine ehk rekonstruktsioon vähijärgselt, kaalulangetuslõikuse järgsed korrektsioonid – kõhu-, õlavarre- ja reieplastika, samuti traumajärgsete defektide kõrvaldamine, kroonilisele haavandile leevenduse leidmine jpm.

Kas protseduurid saab täies ulatuses läbi viia Kuressaares kohapeal või tuleb mingitel juhtudel minna ka Tallinna, selgub iga juhtumi puhul eraldi. "Mitmeid asju saab teha siin ja mitmete asjade puhul saab teha lõikusplaani, kui on lõikust vajav olukord. Kui siin ei ole võimalik teha, saab anda ka kontakti ja juhised, kus on võimalik," kõneles tohter. Võimalus on tuua spetsiaalseid seadeid – näiteks rasvasiirdamiseks – ka Saaremaale kohale.

Vastuvõtud algavad Hanvaris tuleva nädala algul. Kes soovib dr Grünthali juurde konsultatsiooni minna, peaks ühendust võtma kliiniku administraatoriga, kes paneb sobiva aja tohtri juurde kirja. Dr Grünthal loodab, et tegemist ei ole ajutise lahendusega, vaid koostöö jääb püsima. Loomulikult sõltub see osalt ka klientidest ja sellest, kuivõrd suur on plastikakirurgi teenuse vajadus Saaremaal.

"Minu jaoks on see ikkagi nagu koostöö jätk, sest õpingute ajal olin internina siin kliinikus tööl," muheles dr Vahur Grünthal. "Nüüd olen spetsialiseerumise vahepeal ära teinud ja jätkan järgmiselt tasemelt."