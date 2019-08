Niidu apteek sulges uksed

Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Mai Takkis selgitas, et rendileping Niidu apteegiga on veel siiski jõus.

“Me oleme küsinud apteegipidaja käest, kuidas seis on ja kindlat vastust pole tulnud, kuigi apteegi ukse peal on kirjas, et see on suletud.”

Takkise sõnul ei oska ta ei kinnitada ega ümber lükata, mis on rentniku kavatsused. “Apteekide teema on praegu laiem kui Tooma konsumi oma. Ma usun, et olukord on seotud sellega, mis seaduse poole pealt praegu apteekidega toimub,” rääkis Takkis.

Eelmisest aastast alates on mitmed Kuressaare apteegid oma uksed kinni pannud. Põhjus on ravimiseaduse muudatuses, mille kohaselt peab alates 2020. aasta 1. aprillist apteegi tegevusloa omaja enamusosalus kuuluma proviisorile, kes on vähemalt ühes endale kuuluvas apteegis juhatajaks, vahendab ERR.