Võrkpallur Mart Toom: olen fännidele võlgu

“Mul on hingel see mäng, mis ma väljakul näitasin,” tunnistas Mart Toom. “Kehva olin, mulle ei meeldinud see, mis ma platsil näitasin ja mida fännid nägid. Trennid olid väga korralikud ja toimus ka areng, aga hingel on see, et ma ei mänginud hästi.”