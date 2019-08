Varese sadama tuugeni poolt ja vastu

Detailplaneeringust on ilmne, et arendaja huvi on tuulegeneraatorit maksimaalsel töörežiimil kasutada, sh tugevamate tuultega, mis juhul esineb kindlasti müratasemete ületamisi elumajade juures. Samas pole ette nähtud meetmeid müratasemete tagamiseks.

Hetkel ei oleks kuidagi põhjendatud asuda teistsugusele seisukohale, kui valla varem viidatud seisukoht, mille kohaselt arendaja erahuvi ei saa kaaluda üle avalikku huvi. Ka keskkonnaamet on asunud seisukohale, et tuulegeneraatori rajamine detailplaneeringus taotletud asukohta ei ole lubatav. Vallavolikogu ehituskomisjon leidis Varese sadama detailplaneeringu lahendust arutades samuti, et tuulegeneraatori rajamine sinna ei ole võimalik.

Vallavalitsuse poolt oma seniste seisukohtade muutmine olukorras, kus detailplaneeringu lahendus ei ole sisuliselt muutunud, oleks põhjendamatu ja tõstataks küsimusi menetluse õiguspärasusest ja erapooletusest.”

Müra piiramise meetmed on tõesti vajalikud

Jaan Leivategija FOTO: Maanus Masing/Saarte Hääl

“Kohalike elanike vastuväide on sisuliselt olnud see, et tuulikut ei saa nimetatud asukohta planeerida, kuna see tekitab müra ja suurt visuaalset reostust ning ainus kompromiss on tuuliku planeerimisest loobuda,” märgib Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija.

“Detailplaneeringu käigus on koostatud kaks erinevat mürahinnangut. Kummagi kohaselt ei saa öelda, et müra öine sihtväärtus lähima eluhoone juures on kindlasti ületatud, kuid müra piiramise meetmed on teatud tuule suuna ja tugevuse korral tõesti vajalikud.

Üksiku elektrituuliku rajamine toimub teemaplaneeringu kohaselt detailplaneeringu alusel. Üksiktuuliku planeerimisel on soovitatav järgida teemaplaneeringus esitatud põhimõtteid ja tingimusi, kuid see ei ole kohustuslik.

Teemaplaneeringu koostamise käigus jõuti seisukohale, et sobiv ja müranorme tagav tuulikupargi kaugus asustusalast ja olemasolevast elamust on 1000 m. Samas on teemaplaneeringu puhul arvestatud mitme tuulikuga, mis on kõrgema tipukõrguse ja suurema müraemissiooniga, kui Varese sadamasse planeeritav tuulik. Terviseamet on samuti öelnud, et 1000 m oli soovituslik vahemaa, mis pidi tagama elamute juures paremad keskkonnatingimused ja müranormidele vastavuse.

Tuuleparkide rajamisel tuleks kauguse arvestamisel siiski lähtuda konkreetsest olukorrast, sest alati pole võimalik üheselt määratleda, kui suur vahemaa on vajalik. Antud juhul on tehtud müra modelleerimine konkreetses asukohas, mille tulemusel selgus, et lähimate elamute juures võib toimuda öise müra sihtväärtuse ületamine, mille vältimiseks pidurdatakse vajadusel tuuliku tööd.

Valla hinnangul on arendaja planeeringulahenduse muutmisega teinud omapoolse kompromissi. Kui lahendus vastab õigusaktide nõuetele, siis ei ole vallal alust detailplaneeringu kehtestamisest keelduda.