Saaremaa tõi meeskonda Kuuba koondislase

Isiklikud eesmärgid on Javier Jimenezel kõrged. “See hooaeg ei ole selles osas erinev. Soovin aidata meeskonda maksimaalselt nii mänguliselt kui ka emotsionaalselt ja saavutada klubi seatud eesmärgid,” lausus nurgaründaja. “Minu filosoofia võrkpallurina on, et parim viis meeskonda aidata on olla väljakul agressiivne ja võidelda. Ja ma usun, et minu tugevuseks on mitmekülgsus rünnakul.”