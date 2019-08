Laupäeval näeb Kuressaares võrkpallilegende

"Eesti võrkpall 100" ürituste kalendrisse mahub nii tippsporti kui ka noorte- ja rahvaturniire, nii parketil kui ka liival. Üheks meeleolukamaks juubeliaasta ürituseks on võrkpalli suvetuur "Eesti on võrkpallimaa 100", mille raames külastavad endised ja praegused tippvõrkpallurid ehk Võrkpallipere Eesti erinevaid paiku ning peavad maha ühe lustaka võrkpallilahingu kohalike entusiastidega.

Juba on käidud Narvas, Rakveres, Otepääl, Kihnus ja Kärdlas, tuuri viimane peatuspaik on sel laupäeval Kuressaare merepäevadel. Võrkpallipere eesotsas tuleb seekord platsile saarlaste hea tuttav, Läti rahvuskoondise ja Pärnu Võrkpalliklubi peatreener Avo Keel. Tal on abiks teine endine koondislane, Eestit 146 korda esindanud Veiko Lember.