Mihkel Tanila liitus BIGBANK Tartuga

"Ei teagi kohe neid põhjusi," tunnistas 27-aastane temporündaja Mihkel Tanila , kellel tuleb samal positsioonil hakata konkureerima Kevin Soo ja Alex Saaremaaga. "Eks see on võimalus end mugavustsoonist välja viia ja kindlasti saab Tartus mängimine olema uus väljakutse."

Mihkel Tanilale tegi pakkumise ka Saaremaa Võrkpalliklubi, kuid see ei olnud selline pakkumine, mis teda rahuldanuks. Samas soovis tempomees leida endale uue mängupaiga välismaal ja see nõudis veidi ringivaatamist. Saaremaa tahtis aga meeskonna komplekteerimisega kiiresti ühele poole jõuda ja neil ei olnud soovi oodata.

"Eesti klubid jätsin esialgu oma valikutes tahaplaanile," rääkis temporündaja, kellele tulid pakkumised Austriast ja Bulgaariast, kuid need teda ei rahuldanud. "Huvitav on see, et kui ma neljapäeval BIGBANK-iga lepingu olin sõlminud, sain järgmisel hommikul välismaalt veel kaks pakkumist. Ootad kaks kuud võimalust ja siis kahe päevaga otsustatakse asi ära."