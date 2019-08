Teisaldatav kiiruskaamera alustab Saaremaal tööd

Mobiilsel kiiruskaameral on kaks kaamerat, välk, aku ja sidemoodul, mis loob WiFi leviala, ning politseinik näeb kõiki vajalikke andmeid sülearvutisse seadistatud programmi abil. "Arvuti näitab kiirust kogu aeg, kui auto läbi sõidab. Samuti näeb siit kohe ära, kas on tegemist sõiduauto või näiteks veoautoga. Saab teha ka hetktõmmise, et näha, mis konkreetsel ajal toimub," selgitas Mark Leiner.

Tema sõnul on kaamera ülesseadmine üsna aeganõudev tegevus, sest lisaks juhtmete ühendamisele tuleb kaamera igas uues mõõtmiskohas taas seadistada. "Tuleb vaadata, kas kõik parameetrid on paigas, muidu rikkumisi ei arvestata. Näiteks on pildil kontrollkast, mille nõue on, et kasti äär ei tohi ulatuda kõrgemale auto esirehvidest ja sinna kasti ei tohi jääda teisi sõidukeid. Kui nii on, siis tuleb kaamerat jälle vastavalt seadistada. Praegu on see periood, kus peab kaameraga sina peale saama. Ma arvan, et kogenult läheb selle ülespanekuga umbes pool tundi," rääkis Leiner.