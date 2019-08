JUHTKIRI: Ei midagi uut

Siinkohal ei tohi seda tõdemust käsitleda üleoleva ja patroneerivana, vaid võtta just nimelt sõna-sõnalt. Nii nagu tänase lehe majandusküljelt lugeda saab, on ettevõtlikud mehed rakendanud oma ärivankri ette praktilise taaskasutuse. Vanarauast on kokku klopsitud töövahendid, nende käitamiseks tarvitatakse teiste poolt korra juba kasutatud õli jääke ja sellisel moel pakutakse võimalust anda uus elu ja funktsioon näiteks vanadele ehitusmaterjalidele. Ehk siis ei midagi uut igal tasandil.