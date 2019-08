Tänumeene konkursi võitis "Tallates tormituult"

Võitjaks tunnistati konkursitöö "Tallates tormituult", mille autoriks käsitöömeister Vello Kaasen . Tegemist on alusele kinnitatud puidust nikerdatud viikingilaeva ninaga. Võiduga kaasnes 300 euro suurune auhinnaraha.

Meripõllu töö puhul on tegemist samuti esemega, mille võib kodus riiuli ehteks seada, ent Jõgi on õmmelnud ja tikkinud kaelapadja, mida kaunistab alles tänavu suvel Saarte Hääle ja Kadi raadio poolt koos lugejate ja raadiokuulajate abiga väljaselgitatud kõige saarelikum lause "Äi see kena".