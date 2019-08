Saaremaa neiu musitseeris end Brasiilia lavadele

Brasiiliaga harjus Pille-Rite enda sõnul hästi, aga kõige rohkem tundis ta puudust oma perest, koduporganditest ja -maasikatest. "Armusin sellesse maasse esimesest hetkest. Vahetusõpilane olles sain endale nende nelja kuu jooksul väga palju uusi sõpru, just nimelt muusikuid. Sel aastal läksin Riosse juba seepärast, et mind kutsuti esinema, elasin seal 2,5 kuud ja andsin kokku 18 kontserti. Naljatledes ütlen, et igatsesin koduporgandeid ja -maasikaid. Need olid Rios täiesti maitsetud. Aga tegelikult eks ikka oli hetki, kus mõtlesin, et nii tore oleks, kui mu pere oleks ka siin ja näeks neid vaateid, kontserte, mida mina kogen. Rioga oli tõepoolest see, et tundsin end kohe kodus," kinnitas Pille-Rite.