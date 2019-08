Vallavalitsus ei toeta alkoholi müügipiirangut

Valla meedia peaspetsialist Merike Pitk vahendas seisukohta, et sellisel kujul eelnõud pole võimalik toetada. Sellel puudub mõjuanalüüs, mis kajastaks eelnõuga planeeritud tegevuse mõju nii avalikule korrale kui ka kohalikele ettevõtjatele. Samuti puudub vallavalitsuse sõnul selge tegevusplaan eelnõu elluviimise ja järelevalve kohta.

Valimisliitu Saarlane kuuluvate Meelis Juhandi ja Virge Piheli koostatud eelnõu järgi keelataks kohapealseks tarbimiseks mõeldud alkoholi jaemüük alates kella 3-st öösel kuni kella 6-ni hommikul, puhkepäevadele eelneval ööl aga kella 3-st öösel 7-ni hommikul. Niisugune ajavahemik on valitud seetõttu, et kõige rohkem korrarikkumisi leiab aset just pärast kella kolme öösel.