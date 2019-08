KG alustab kooliaastat 2. septembril

Kooli õppealajuhataja Maidu Variku sõnul tekitab 1. septembri sattumine pühapäevale segadust. See pidavat muutma ettenähtud koolipäevade arvu ja ka töötajatel oleks tarkusepäev siis ju tööpäev, mis puhkepäevale sattunud.

Varik märkis, et selleteemalised arutelud käisid koolis juba eelmisel aastal ja vaieldi veel nüüdki. Ta lisas, et tema arvamuse järgi on 1. september ikkagi väärtuslik ja püha päev.