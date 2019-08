Edukontorit juhib Kristel Oinberg-Kelder

Viimati tegutses Kristel Oinberg-Kelder Pöide pruulikojas. Varem on ta pikka aega töötanud näiteks Estonian Airi turundusjuhina.

"Mulle väga meeldib, millise rolli on Edukontor Saaremaa elu edendamisel enda kanda võtnud ning kuidas see kogukonda ühendab. Minu jaoks on Edukontori vajalikkus ilmne ja kavatsen seni loodud väärtusi hoida ja edasi arendada," märkis Oinberg-Kelder.