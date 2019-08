Naistearst Maire Õun teeb oma tööd rõõmuga

Väga hea arst, tore inimlik arst, südamega oma tööd tegev arst – nende sõnadega iseloomustavad Saaremaa naised doktor Maire Õuna.

"Dr Maire Õun on väga hinnatud spetsialist, tänu kellele meie naised ja tulevased emad on hästi jälgitud," ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige, ravijuht Edward Laane. "Kolleegid aga iseloomustavad teda tubli, tööka ja patsiendisõbraliku kolleegina."

Aastate jooksul tuhandeid lapsi ilmale aidanud dr Õun on ka ise sündinud Kuressaare haiglas. Maire on oma pere seitsmes laps – muide, ainuke tüdruk – ja tal on ka kaksikvend Meelis Saar.

"See, et tahan saada just arstiks, oli mul selge juba gümnaasiumiajaks," lausus Maire Õun. Nii läkski ta pärast Kingissepa 1. keskkooli – praeguse Saaremaa ühisgümnaasiumi – lõpetamist Tartusse meditsiini tudeerima. Kuigi saarlast huvitasid ka nefroloogia ja kardioloogia, tegi ta valiku siiski günekoloogia ja sünnitusabi kasuks.

Kuressaare haiglas töötab dr Õun günekoloogina juba 1985. aastast. "Ehkki teadus ja meditsiin, rääkimata hoiakutest ja seisukohtadest on tohutult arenenud, sünnivad lapsed ikka samamoodi," lausus Maire Õun. "Naised ise on aga oma tervise ja lapseootuse osas märksa teadlikumad kui kümneid aastaid tagasi."

Ehkki dr Õunale on pakutud tohtritööd nii mandril kui ka Soomes, on ta siiski Saaremaale ja Kuressaare haiglale truuks jäänud. Maire sõnul on üks põhjus, miks ta pole pakkumisi vastu võtnud, siinsed suurepärased kolleegid. "Mu head töökaaslased on inimesed, kes on mu jaoks alati olemas," lausub dr Õun.

Vabad päevad veedab Maire Õun meelsasti maakodus Leisi lähedal. Samuti harrastab ta meelsasti kokkamist. Maire kuulub ka väikesesse köögiseltskonda, kes juba aastaid kord kuu-kahe tagant Leena Mölderi juures kokku saab ning erinevate maade ja piirkondade roogasid valmistab.

Kooliajal võimlemisega tegelenud Maire Õun on 1991. aasta oktoobris loodud võimlemisklubi Gymnastica asutajaliige. "Võimlemine on ilus ja naiselik spordiala," leiab liikumisest ja tervislikest eluviisidest lugu pidav tohter.

Maire on abielus Olev Õunaga, kelle ema on tunnustatud arst ja endine polikliiniku juhataja Maie Õun. Mairel ja Olevil on kaks tütart, Kairi ja Karin, ning kaks lapselast – Kairi 11- ja 5-aastane tütar.

"Kuigi lapsed ja lapselapsed elavad Tallinnas, veedavad nad palju aega Saaremaal," räägib Maire Õun.