Võidukas Ott Tänak sõidab tiitli poole

“Kolmikpoodium on tiimi jaoks imeline saavutus, ma usun, et tähistame seda täna õhtul suurelt ja korralikult! Homme külastame TMG tehast ning ilmselt jätkuvad need pidustused veel sealgi,” ütles Ott Tänak pärast kübaratrikki. “Kiiruse poolest polnud me alati tipus, kuid järjepidev ja kindel sõit aitas meid võidule. Põhiline töö sai tehtud eile ja täna oli vaja lihtsalt 1-2-3 koju tuua, mis kenasti ka õnnestus.”

Toyota Yaris WRC-ga kihutavad Ott Tänak ja Martin Järveoja haarasid ohjad juba reedel, kui juhtisid avapäeva järel Thierry Neuville´i ees 2,8 ja Sebastien Ogier´ ees 22,1 sekundiga.

“Tänase päeva võib lugeda kordaläinuks,” märkis Ott Tänak. “Täpselt nagu oodata oli, siis konkurents on väga tihe ja ülimalt keeruline oli vahet kasvatada. Samas tuleb tõdeda, et selline korralik võitlus on positiivne nii spordile kui ka fännidele, sest see muudab asja põnevaks ja huvitavaks.”

Tänaku sõnul polnud hommikul rütm just kõige parem, kuid iga kilomeetriga saadi oma sõitmist aina puhtamaks ja täpsemaks. “Pärastlõunasel ringil olime juba heas rütmis ning mingeid hullumeelseid riske võtma ei pidanud, samas lihtsalt ei tulnud midagi,” tõdes rallipiloot.

Laupäevase võidukihutamisega suurendas Ott Tänak edumaad konkurentide ees, kui juhtis meeskonnakaaslaste Kris Meeke’i ees 32,4 ja Jari-Matti Latvala ees 41,8 sekundiga.

“Hommikustel katsetel olin maksimumile päris lähedal, kuid õnneks suutsime sõita puhtalt ja mingeid vigu ei teinud,” rääkis Tänak. “Pärastlõunal liikus kogu seltskond edasi Baumholderi sõjaväealale, kus katsed olid sel aastal eriti tummised ja nõudlikud. Teisel läbimisel tuli meil lihtsalt oma positsiooni hoida ning tulla probleemideta lõpuni.”

Ott Tänaku sõnul olid olud väga keerulised, teel oli palju kive ja igasuguste takistuse vältimine oli paras peavalu. Sellest hoolimata suudeti oma ülesandega ilusasti toime tulla ning naasta koju hea tulemusega.

MM-sarja kokkuvõttes on Ott Tänakul liidrina 205 punkti. Talle järgnevad Thierry Neuville 172, Sebastien Ogier 165, Kris Meeke 80, Andreas Mikkelsen 79 ja Elfyn Evans 78 punktiga.