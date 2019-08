Salme teenuskeskuse juhi tööd teeb sotsiaaltöötaja

Käskkirjas tuuakse välja, et Salme teenuskeskuse juhataja ametikoht on täitmata alates 20. augustist. Teadupoolest suundus senine teenuskeskuse juht Kalmer Poopuu Salme põhikooli direktoriks.

Vallavalitsus on seisukohal, et ametiasutuse töö on ametikohta täitva ametniku puudumise tõttu küll takistatud, kuid teisalt ei pea nad hetkel otstarbekaks ametikoha täitmiseks konkurssi korraldada. Seega otsustati juhataja teenistusülesandeid täitma määrata sealne sotsiaaltööspetsialist Kaia Kuul.