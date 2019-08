Lapsega reisimine eeldab planeerimist ja paindlikkust

Üle planeerida ka ei tohi

Sel suvel lastega pika autoreisi ette võtnud Liisi sõnul oli reisi eelnev planeerimine paras peavalu.

"Suurematega oli keerulisem – pidin vaatama, et neil oleks huvitav ja eakohast tegevust, kuna käisime autoga Läti-Leedu reisil, siis pigem oli see nende jaoks tüütu sõitmine," meenutab Liis. Ta lisab, et nad tegid palju peatusi erinevates kohtades, et ei oleks üle 250–300 kilomeetri korraga sõita.

"Kõige väiksem oli kõige tublim, tema jaks sai otsa viimasel lõigul, kui tulime Kaunasest otse koju ehk üle 600 km korraga," räägib Liis oma pere suvepuhkusest, mis lõppkokkuvõttes oli ikkagi ilus.

"Ei tohi üle planeerida tegevusi," rõhutab samuti palju lapsega rändav Anneli, kes reisib erinevates riikides nii auto kui ka lennukiga.

"Mulle meeldibki eelkõige rahulik tempo," märgib Anneli. Ta räägib, et nad ärkavad küll suhteliselt varakult, aga on alati võtnud sellise ööbimiskoha, kus pakutakse hommikusööki või siis saab seda ise teha. "Majast täiskõhuga välja minnes on mõlema tuju hea," kinnitab ta, lisades, et peale selle, et kõht peab täis olema, ülemäära pikki otsi nad samuti korraga ei sõida.

Anneli sõnul teevad nad tihti peatusi kohtades, kuhu ta ise tahab sisse põigata, nägemaks põnevaid kohti, ja laps on sellega harjunud, et tee peal tuleb autost ikka mitmeid kordi välja ronida, olgu siis mõne künka otsast alla vaatamiseks või mingi tuletorni lähemaks uurimiseks.

Staažika lennureisija soovitused Katrin reisib lastega õhus väga tihti ning nüüd, kui lapsed on juba suuremad, on nendega palju lihtsam pikki vahemaid läbida. Kõige keerulisem iga on tema sõnul 1–2-aastane, sest imik magab palju ja suurematele on kergem tegevust leiutada. Esimest korda sõitis Katrin Austraaliast Saaremaale siis, kui tema laps oli kaheksakuune ning kaheaastaseks sünnipäevaks oli pisikesel inimesel lennutunde korjunud juba üsna arvestatav kogus. "Kuigi lend on kõige suurem väljakutse reisi ajal, on sihtkohta jõudes alati tore," nendib Katrin. Ta soovitab lennureisile minnes eelnevalt internetist soovitusi lugeda ja nende hulgast sobivad välja noppida. Katrin meenutab, kuidas üks ta tuttav broneeris kahe pika lennureisi vahele hotellis ööbimise, et kogu pere saaks vahepeal välja puhata. Aga alla-aastane laps ei maganud hotellis silmatäitki ja vanematel tuli teda kordamööda vannitoas lõbustada, samal ajal kui teine püüdis siis toas magada. Täiesti asjata sai reis pikemaks ja kallimaks venitatud. "Olen kuulnud, et keegi jagas kõrvalistujatele kõrvatroppe ja keegi tegi lennukinaabritele väikseid kingitusi. Aga mina liitun nendega, kes kinnitavad, et eriti ei tasu mõelda sellele, mida teised arvavad," räägib Katrin. Ta lisab, et loomulikult ei tohi teisi häirida, aga pigem keskendu oma lapse, mitte kaasreisijate enesetundele, ning nii on lõppkokkuvõttes kõigil parem.