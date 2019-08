INTERVJUU: Raul Maripuu ei taha Rakvere viineriga võidu joosta

Seakasvatusel on olnud viimastel aastatel igasuguseid aegu. Seejuures alati mitte kõige paremaid. Kas praegu on pigem hästi?

See on väga optimistlikult öeldud. Minu meelest on seitse viimast aastat ainult halvad ajad olnud. Lihatööstuse ostmine või ehitamine ongi samuti nende halbade aegadega seotud. Oleme pidanud kaks farmitäit sigu katkupuhangu tõttu ära hävitama. Oleme sellest saanud kahjumit ja kui olime katkust tingituna 3. tsoonis, kus piirangutega seoses ei saanud toodangut riigist välja viia, siis kasutasid tapamajad, kel tapmisvõimsus oli olemas, seda ära ja nemad dikteerisid ka hinna.

Mida tulevik toob, millal võiks hakata paremini minema?

Halb on öelda, aga kellegi õnnetus on samas ikkagi kellegi teise õnn. Sigade katk laastas Eesti seakasvatust aastatel 2015–2017. Septembris saab kaks aastat täis sellest, kui kodusigu pole enam nakatunud. Siis on ka Eesti viimaks Euroopa mõistes nagu puhas leht, kui nii jääb. Kuigi Lätis ja Leedus on ka sel suvel katkujuhtumeid olnud päris palju. Aga praegu levib katk Hiinas ja umbes 55% maailma sigadest toodetaksegi Hiinas. Hiina on ise ka kõige suurem importija ning põhikari on seal seoses katkuga vähenenud 50 protsenti.

See nõudlus, mida prognoositakse, mis aasta lõpus hakkab tulema, võib Euroopa seakasvatajale olla väga meeldiv. Aga see ongi see, et ühe õnnetus on teise õnn. Samas on seakasvatust tugevalt vähendanud ka Austraalia farmerid, kuna sealne kliima ja kõrged söödahinnad seda enam ei soosi. Sellega on Austraalia tõusnud ka üheks suuremaks sealiha importijaks.

Aastaid tagasi mul üks Taani kolleeg ütles, et kes nüüd ellu jääb, see elab kaua ja õnnelikult. Võib-olla terendab see aeg nüüd ees, et kes tõesti on ellu jäänud, ka siin Euroopas, elab kui kaua, seda ei tea, aga õnnelikult. Seakasvatuse taastamine on küll kiire, aga kui sul katk alles riigis möllab, siis ega seda kohe üles ehitama hakata ei saa.

Kui palju seesamune katk teie seakasvatuses sigade arvu on "kujundanud"?

2016. aastal oli meil üks katkujuhtum Sakla farmis, terve farmitäis sigu läks hävitamisele. Ja 2017. aastal oli teine juhtum, siis Tagavere farmis. Nii et nende juhtumite peale kokku üle ca 6000 nuumiku hävitasime. Kuna põhikari, emised ja põrsatootmine jäid meil aga alles, siis oleme sellest tugevamaks saanud.