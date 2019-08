Üllatusesineja Peterburist pajatas muhulasest kaugsõidukaptenist

Kulus pool aastat

Mitmel Antarktika ekspeditsioonil osalenud atmosfäärifüüsik Enn Kaup kõneles Eesti teadlaste tegemistest Antarktikas. Üllatavalt palju eestlasi, ka neid, kes elavad Ameerika Ühendriikides, Austraalias ja mujal riikides, on seal uurimistöid teinud. Sealhulgas on olnud ka saarlasi. Enn Kreem on oma ekspeditsioonidest kirjutanud mitmes raamatus ja koostanud ka filmistsenaariume. Nüüdne muhulane, jahtlaevaga Lennuk kaptenina ümber maakera purjetanud Mart Saarso on propageerinud Eestile oma uurimisjaama ehitamist Antarktikasse.

Antarktika tõmbab

Küsimusele, mis tõmme on Antarktikal eestlaste jaoks, vastas Enn Kaup, et küllap on see seletatav sellega, et oleme põhjamaa rahvas. "Me tuleme seal toime. Vene impeeriumis olid baltisakslased Antarktika uurimisel juhtival positsioonil. Paljud neist olid Tartu ülikooli kasvandikud. Ka meie polaarklubi liikmete hulgas on palju Tartu ülikooli vilistlasi," toonitas Kaup.